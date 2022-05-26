Служба безпеки України оголосила підозру самопроголошеному "губернатору" захопленої частини Запорізької області Євгену Балицькому. Його підозрюють в колабораційній діяльності.

Про це повідомила СБУ.

“Гауляйтер” співпрацює з окупантами. Він змусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе “керівником” ОВА Запорізької області.

Євген Балицький критикував уряд України та готував урочистості до Дня перемоги. За його дорученням місцевих жителів зобов’язали сформувати “громадські загони”. Вони своєю чергою мають виявляти представників спротиву.

Зраднику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за колабораціонізм.

Зазначимо, що Балицький народився у Мелітополі. До Верховної Ради він потрапив як мажоритарник, бувши представником проросійської “Партії регіонів”. Після Революції Гідності залишив партію, але пізніше долучився до фракції “Опозиційного блоку”.