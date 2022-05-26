Про це повідомила СБУ.
“Гауляйтер” співпрацює з окупантами. Він змусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе “керівником” ОВА Запорізької області.
Євген Балицький критикував уряд України та готував урочистості до Дня перемоги. За його дорученням місцевих жителів зобов’язали сформувати “громадські загони”. Вони своєю чергою мають виявляти представників спротиву.
Зраднику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за колабораціонізм.
Зазначимо, що Балицький народився у Мелітополі. До Верховної Ради він потрапив як мажоритарник, бувши представником проросійської “Партії регіонів”. Після Революції Гідності залишив партію, але пізніше долучився до фракції “Опозиційного блоку”.
“Цей колишній нардеп-регіонал, який в 2020 році був обраний депутатом обласної ради від ОПЗЖ, прийняв вторгнення Росії як шанс втілити свої політичні амбіції”, – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, призначений росіянами мер Димера (Київська область) 39-річний Олександр Харченко намагався переконати місцевих жителів підтримати Москву. Коли росіяни раптово відступили, він лишився сам на сам з результатами своїх дій.
- Встановлено особисті дані російських військовослужбовців, які розстрілювали лікарню в Тростянці з танків.
- Під час окупації Чорнобильської АЕС керував армією генерал-майор поліції Росії Олег Якушев. Він відповідальний за захоплення та мародерство на атомній станції.