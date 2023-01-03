Служба безпеки України оголосила про перші підозри російському генералу та адміралу флоту РФ за обстріли цивільних об’єктів України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Підозрюваними є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш і колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов. СБУ оголосила їм про підозри за:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) КК України;

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Це перші підозри, які оголошують в Україні за обстріли цивільних об’єктів. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

За даними слідства, Сергій Кобилаш з початку російського вторгнення виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст. За його наказами здійснюються масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури.

Для завдання атак ворог залучає стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС. Ще вони використовують дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, які мають на озброєнні крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.

Ігор Осіпов протягом 24 лютого — 10 серпня 2022 року віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами “3М14-Калібр” з російських бойових кораблів.