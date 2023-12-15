У п'ятницю, 15 грудня, Служба безпеки оголосила в розшук очільника РПЦ Володимиру Гундяєву (відомого як Кирил), якого підозрюють у виправдовуванні воєнних злочинів РФ

Про це йдеться у повідомленні бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Настоятеля Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110, ч. 3 Кримінального кодексу України) та веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій (ст. 437 ч. 2 Кримінального кодексу України).

Датою зникнення зазначається 11 листопада 2023 року.

Наразі для Патріарха Кирила обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.