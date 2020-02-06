Служба безпеки України заперечує порушення кримінального процесуального законодавства під час обшуків в редакції програми "Секретні матеріали" телеканалу "1+1".

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

В СБУ спростували заяву “1+1” про глобальні обшуках на телеканалі. У спецслужбі зазначили, що обшуки проводилися тільки на робочих місцях окремих журналістів.

“Це законний спосіб отримання доказів у час розслідування злочинів. У даній ситуації неможливо було отримати докази через проведення інших слідчих дій. Слідчі СБУ діяли виключно в межах чинного законодавства, на підставі постанови слідчого судді”, – йдеться в повідомленні.

В СБУ також підкреслили, що обшуки ніяк не вплинули на телеефір, а журналісти продовжують професійну діяльність. Тому дії слідчих не можуть розцінюватися як тиск на свободу слова.

Також в СБУ спростували повідомлення “1+1” про те, що журналістів звинувачують в запису розмов прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

“Слідчі дії проводилися щодо окремих міністрів уряду, представників Національного банку, правоохоронних органів та інших осіб. Встановлюється причетність різних осіб і їх роль в скоєнні цього злочину. Це не означає, що журналісти особисто робили записи. Однак вони могли бути залучені до цієї справи. Триває досудове розслідування”, – зазначили у відомстві.

Співробітники спецслужби планують детально вивчити вилучені комп’ютери журналістів і провести експертизи для виявлення ймовірно віддаленої інформації.

Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.