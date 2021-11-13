Відео опублікували на сайті СБУ.

Як сповіщалось, 9 листопада правоохоронці затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації “ДНР” та очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області “Ізоляція” Дениса Куліковського. За інформацією правоохоронців, чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України. Колишнім полоненим, серед яких і журналіст Станіслав Асєєв, він також запам’ятався особливою жорстокістю, а саме – гвалтуваннями, принижуваннями, побиттям та жорстоким катуванням.

12 листопада СБУ опублікувала фрагменти свідчення Куліковського.

На відео колишній бойовик “ДНР” розповів, що до грудня 2014 року що був інспектором охорони “Ізоляції” та слідкував за безпекою, згодом призначили керівником катівні. Він зізнався, що його роль полягала в тому, “щоб витягнути правдиві, скажімо так, свідчення”.

“І надалі під час кожного допиту були присутні співробітники , , лікар був, щоб відкачати, якщо людині стало погано”, — розповів Куліковський.

Затриманих, які не співпрацювали з бойовиками, катували.

“Тапік”, він же телефонний апарат, прив’язували або до ніг, або до пальців ніг. Або “Док”, який це все робив, він же Симонов Станіслав, прив’язував до геніталій», — розповів він.

Він додав, що “Док” завжди їздив із валізкою з ліками, бо був лікарем у підрозділі “Центру спеціальних операцій “Міністерства держбезпеки “ДНР”.

Крім того, за його словами, людей саджали в одиночну камеру, де немає туалету, і не виводили їх у вбиральню, а давали пляшку.

“Або від Євдокімова Василя Вікторовича, він же “Ленін”, мені надходив наказ поставити людину на добу, щоб вона стояла. Не годувати, не давати пити, щоб тільки дала свідчення”, — сказав він.

Куліковський керував катівнею до липня 2015 року. Потім, за його словами, у нього виник конфлікт із охоронцем катівні, коли вони пили алкоголь:

“Він загинув через мене, після цього я не очолював [катівню]”, — зазначив Куліковський.

Водночас він продовжив там працювати до січня 2018 року і надалі вибивати свідчення.

Крім цього він підтвердив, що напад на заступника начальника контррозвідки СБУ Донеччини Олександра Хараберюша готували на території “Ізоляції”: його авто підірвали в Маріуполі 31 березня 2017 року, він загинув. Покарання за вбивство відбуває мешканка Донецька Юлія Прасолова.

Зауважимо, що деталей коли й чому Куліковський потрапив на підконтрольну територію України – не розркрили.