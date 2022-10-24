23 жовтня СБУ заявила, що затримано президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності промислового гіганта через співпрацю з РФ. Сьогодні відомство оприлюднило телефонні записи, де містяться докази щодо цього звинувачення.

Про це повідомила Служби безпеки України.

Спецслужби заявляли, що посадовці співпрацювали з наближеними особами до Кремля, які працюють з представниками РФ “Ростех”. Вони створили транснаціональні канали незаконного постачання партій українських авіадвигунів росіянам.

Окупанти залучали отриману продукцію для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів. Серед них були Мі-8АМТШ-ВН “Сапсан”, КА-52 “Алігатор”, а також Мі-28Н “Нічний мисливець”.

В одній з телефонних розмов у березні 2022 року В’ячеслав Богуслаєв заперечує те, що він “за одне” з Україною. Він казав, що “Зеленського виженуть”, а, ймовірно, уряд “піде”, бо вони “смирніші стали”.

У березні окупанти завдали ударів по “Мотор Січі”. Під час розмови посадовець сказав, що він не проти цього.

“Якщо Путін скінчить, то потім націоналісти нас скінчать, бл*дь.. Іскандер, Іскандер-М впав на території

заводу. Ми без будь-якої злості до цього ставимося абсолютно. Ми всі розуміємо”, — заявив він.

У тому ж місяці Богуслаєв намагався відправити мотори до Росії й обговорював шляхи постачання разом з головою Ради директорів ЗАТ “Двигуни “Володимир Климов – Мотор Січ” (Москва) Анатолієм Сітновим. За його словами, підприємство було готове надіслати двигуни, але співрозмовнику треба подумати через Хорватію або Чорногорію, де у РФ “були гарні кінці”. У відповідь Сітнов додав, що у них є “Хорватія, Казахстан або може навіть Киргизія (Киргизстан, – ред.)”.

У травні посадовець зізнався, що він постачає до РФ десятки агрегатів під час розмови з колишнім директором “Роствертол” Петром Мотренком Даниловичем.

“Петро Данилович, скажи мені скільки ти ще візьмеш 136-х (турбовальні двигуни для установки на гелікоптери МІ-26, – ред.)? Я розмовляю з іншого телефону, ти зрозумів мене?” — йшлося у повідомленні.

Мотренко сказав, що всього вони мають шість контрактів на постачання двигунів.

“Я, ти знаєш, я десь там до вас відправляю десятками. І все в нас йде, все гаразд”, — додав Богуслаєв.

У лютому 2022 року “Мотор Січ” поставила до Росії найкращі двигуни останнього покоління. Керівник підприємства заявляв, що проводив зустріч з новим шефом “Роствертолу”.

“Я вкотре порушив питання. Він (шеф, – ред.) згоден і на 28-у (ударний гелікоптер Мі-28, -ред.) вашу, на 24-у (Мі-24, -ред.) ставити нові двигуни 5-го покоління. Готовий, оскільки ми провели всі випробування в Росії. Він навіть сказав як ми будемо йому поставляти. Це питання ми також обговорювали. Просить на ваші 35-ті (ударний гелікоптер Мі-25, – ред.), бл*дь, всюди, поставте двигуни нові. Він мені каже: “Допоможи мені, більше моторів дай, дай побільше, бо не встигаємо, бл*дь, ось … У нього там якісь плани грандіозні (скоріш за все початок війни в України, – ред). Ми домовилися як це все здійснювати”, — сказав посадовець.

Служба безпеки надала деякі розмови, що були записані у 2021 році до повномасштабного російського вторгнення. На них керівник “Мотор Січі” казав, що відвідував Москву, де обговорював “великий контракт” по двигунах моделі Д-136. Він заохочував колишнього директора “Роствертолу” Петра Мотренка якнайшвидше укласти цей контракт. Надалі Мотренко уточнював, чи влаштовує посадовця, що йому будуть перераховувати кошти напряму з РФ і що контракт “укладено до самого верху”.

Йдеться, що завдяки проханню “Мотор Січі” в Росії було ухвалено закон щодо заборони публікації у ЗМІ інформації про постачання держзамовлень.

“Я особисто добивався (закону, – ред.) у Москві років п’ять. Ну, що ж ви робите, бл*дь? Ми поставили двигуни Д-136. Раптом у пресі: “У західний округ Сибірського військового округу надійшли вертольоти Мі-26!” Бл*дь”, — зауважив Богуслаєв.

Після цього росіяни замовили в України нову партію двигунів. Керівник підприємства запитував у заступника Гендиректора АТ “Вертольоти Росії” Бєлиха Л.Я., які двигуни він хоче придбати. Йому відповіли, що десять одиниць моделі ТВ3, але Богуслаєв запропонував надати 14 штук. Бєлих додав, що вони потрібні для державного замовлення на 58 мільйонів рублів.

“А, ну почекай, почекай. Ну я знижуватимуся. Я ж хочу, щоб там і тобі викроїли”, — резюмували у повідомленні.