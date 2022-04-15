Про це йдеться у дописі пресслужби СБУ.
Так, у розмові з дружиною російський загарбник заявив, що це “наші х*рачат”, коментуючи обстріл села Клімове у Брянській області РФ.
Коли дружина перепитала, навіщо російські солдати обстрілюють російські населені пункти, окупант їй відповів, що так потрібно.
“Так роблять для того, щоб нібито хохли провокують. І ось тому попадають”, – відповів росіянин.
На це дружина загарбника відповіла, що їй “вже трохи легше” від того, що російські села обстрілюють не ЗСУ, а солдати РФ.
Водночас окупант продовжив розповідати, що Росія чинила так і під час чеченської війни.
“Квартири підривали у Москві, типу, що це терористи. Але насправді це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна) ніяк не змогли б стріляти на таку відстань, щоб аж до Клімова”, – додав загарбник із РФ.
Він також додав, що після цього вирішив написати відмову від подальшої участі у війні проти України.
- Нагадаємо, напередодні Росія заявила, що ЗСУ нібито “обстрілюють” населені пункти, а також прикордонні наряди у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Своєю чергою, Україна пояснює, що це чергові провокації.