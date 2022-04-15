Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену розмову окупанта з РФ зі своєю дружиною. У ній російський армієць розповідає, як РФ сама обстріляла селище у Брянській області.

Про це йдеться у дописі пресслужби СБУ.

Так, у розмові з дружиною російський загарбник заявив, що це “наші х*рачат”, коментуючи обстріл села Клімове у Брянській області РФ.

Коли дружина перепитала, навіщо російські солдати обстрілюють російські населені пункти, окупант їй відповів, що так потрібно.

“Так роблять для того, щоб нібито хохли провокують. І ось тому попадають”, – відповів росіянин.

На це дружина загарбника відповіла, що їй “вже трохи легше” від того, що російські села обстрілюють не ЗСУ, а солдати РФ.

Водночас окупант продовжив розповідати, що Росія чинила так і під час чеченської війни.

“Квартири підривали у Москві, типу, що це терористи. Але насправді це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна) ніяк не змогли б стріляти на таку відстань, щоб аж до Клімова”, – додав загарбник із РФ.

Він також додав, що після цього вирішив написати відмову від подальшої участі у війні проти України.