Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram.

Наразі українська спецслужба та збройні сили мають поіменні дані на російських загарбників. Зокрема секретні паролі та шифри, які використовують російські агресори. Завдяки цьому можна зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.

Серед документів також:

бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;

схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок тощо;

умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Водночас документи слугуватимуть доказовою базою для суду. Вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишиться в живих – обов’язково будуть покарані.