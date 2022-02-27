Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram.
Наразі українська спецслужба та збройні сили мають поіменні дані на російських загарбників. Зокрема секретні паролі та шифри, які використовують російські агресори. Завдяки цьому можна зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.
Серед документів також:
- бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;
- схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок тощо;
- умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.
Водночас документи слугуватимуть доказовою базою для суду. Вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишиться в живих – обов’язково будуть покарані.
- Нещодавно експерти порівняли сили українських та російських військ. Вони відзначають, що найбільшою силою українських військових є суцільна бойова воля захищати свої домівки та сім’ї від російських окупантів.
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- Також у російській столиці іноземців просять оплачувати різноманітні послуги достроково, оскільки Росію відключать від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, що об’єднує тисячі фінансових установ у світі.
- Нагадаємо, що станом на 04:40, бої за Харків тривають. Окупант підступно атакує житлові квартали, ворожий артилерійський боєприпас влучив у 9-поверхівку, унаслідок цього загинула жінка.