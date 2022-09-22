Відповідне відео з’явилося на офіційному сайті СБУ.

“Це без перебільшення – історичний момент. Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали – про них не забудуть та обов’язково повернуть додому. І ми будемо битися далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, та не відвоюємо останній клаптик нашої землі!”, – зазначили в СБУ.

Сьогодні вночі, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українських військовополонених обміняли на народного депутата України, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Президент України заявив про повернення додому 215 українських захисників. “Це свято для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці”, – констатував Зеленський.

Серед звільнених – 108 бійців полку “Азов”, 188 героїв “Азовсталі” та Маріуполя, 8 поранених під час російського теракту в Оленівці.

“Ми пам’ятаємо про усіх наших людей і намагаємося врятувати кожного українця. В цьому сенс України, наша сутність. Ми відрізняємося від ворога, ми цінуємо кожне життя і обов’язково зробимо усе, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні”, – наголосив президент.

Він констатував, що ця операція готувалася доволі довго. Зеленський розповів, що вони обміняли “одного фаната Росії” – Віктора Медведчука – на 200 воїнів. Спершу росіяни хотіли 50 військових в обмін на політика, однак українська сторона добилася збільшення цієї цифри до 200.

“Віддати Медведчука в обмін на наших воїнів – не шкода. Він пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього усе, що необхідне в рамках кримінальних проваджень”, – повідомив президент.