СБУ опублікувала фото спецпризначенців «Альфа» у Куп’янську

Фото опубліковані на сторінці СБУ у Facebook.
Зазначено, що на фото – спецпризначенці Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів (ЦСО “А” або “Альфа”).
“Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським!”, – наголосили в СБУ.
У службі безпеки також додали, що вся територія України до останнього сантиметра буде звільнена від російських окупантів.
“Йдемо далі!”, – резюмували в СБУ
- У соцмережах активно публікують фото українських військових у Куп’янську на Харківщині, яке з 27 лютого перебувало в російській окупації.
- Британські розвідники наголосили, що звільнення від окупантів Куп’янська (Харківська область) стане для росіян значним ударом, адже це місто розташоване на шляху постачання до лінії фронту на Донбасі.