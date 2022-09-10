СБУ опублікувала фото спецпризначенців «Альфа» у Куп’янську

Служба безпеки України опублікувала фото ЦСО "А" ("Альфа") у звільненому сьогодні Куп'янську на Харківщині.

Фото опубліковані на сторінці СБУ у Facebook.

Зазначено, що на фото – спецпризначенці Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів (ЦСО “А” або “Альфа”).

“Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським!”, – наголосили в СБУ.

У службі безпеки також додали, що вся територія України до останнього сантиметра буде звільнена від російських окупантів.

“Йдемо далі!”, – резюмували в СБУ