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СБУ опублікувала фото спецпризначенців «Альфа» у Куп’янську

Служба безпеки України опублікувала фото ЦСО "А" ("Альфа") у звільненому сьогодні Куп'янську на Харківщині.

Субота, 10 вересня 2022, 14:45
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Фото опубліковані на сторінці СБУ у Facebook.

Зазначено, що на фото – спецпризначенці Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів (ЦСО “А” або “Альфа”).

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

“Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським!”, – наголосили в СБУ.

У службі безпеки також додали, що вся територія України до останнього сантиметра буде звільнена від російських окупантів.

“Йдемо далі!”, – резюмували в СБУ

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Теги: звільнення окупованих територій, Куп'янськ, СБУ, Служба безпеки України, Харківська область, Альфа

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