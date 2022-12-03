Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.
Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з нею.
Зокрема, це:
- Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
- Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
- Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
- Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
- Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
- Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
- Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
- Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
- Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
- Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
Більшість із них наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.
Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:
- запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;
- погодились на співпрацю з окупаційною владою;
- просувають проросійські наративи;
- виправдовують військову агресію Росії в Україні.
“Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.
ДОВІДКА: Президент Україн Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
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