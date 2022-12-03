У Службі безпеки України опублікували повний перелік осіб, які потрапили під санкції РНБО та були затверджені Президентом України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з нею.

Зокрема, це:

Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);

Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);

Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);

Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);

Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);

Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);

Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);

Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);

Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);

Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

Більшість із них наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;

погодились на співпрацю з окупаційною владою;

просувають проросійські наративи;

виправдовують військову агресію Росії в Україні.

“Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.

ДОВІДКА: Президент Україн Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.