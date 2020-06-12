Служба безпеки України "привітала" країну-агресора з Днем Росії, розмістивши біля диппредставництв РФ в декількох містах України білборди з гербом контррозвідки СБУ і патріотичний мурал.

Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

“Біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі і Львові з’явились біл-борди з гербом контррозвідки Служби безпеки України. А у Харкові — гарний патріотичний мурал. Привіт від СБУ до так званого “Дня РФ”, – сказано у повідомленні.

Як відомо,12 червня в Росії відзначається День Росії – в цей день в 1990 році вона прийняла декларацію про державний суверенітет.

Варто зазначити, що у лютому 2014 року Росія окупувала український Крим, а у квітні того ж року російські війська вторглися на територію українського Донбасу. Війна на сході України триває по сьогоднішній день.