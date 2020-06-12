Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.
“Біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі і Львові з’явились біл-борди з гербом контррозвідки Служби безпеки України. А у Харкові — гарний патріотичний мурал. Привіт від СБУ до так званого “Дня РФ”, – сказано у повідомленні.
Як відомо,12 червня в Росії відзначається День Росії – в цей день в 1990 році вона прийняла декларацію про державний суверенітет.
Варто зазначити, що у лютому 2014 року Росія окупувала український Крим, а у квітні того ж року російські війська вторглися на територію українського Донбасу. Війна на сході України триває по сьогоднішній день.
- Раніше “ОПЗЖ” незважаючи на агресію РФ привітала росіян з днем Росії.