До Харківського музею передали дзвін з українського храму, який знищили росіяни під час окупації Куп’янська. Співробітники СБУ виявили старовинний дзвін під час стабілізаційних заходів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що старовинний артефакт єдиний, який вцілів від зруйнованого російськими військовими Іоано-Богословського храму поблизу Куп’янська. Окупанти здійснили по храму ракетно-артилерійський удар і зруйнували його, коли втікали під час контрнаступу ЗСУ.

Росіяни знищили його, оскільки під час захоплення району вони облаштували на території споруди вогневі позиції. Водночас у самій церкві росіяни створили склад з боєприпасами.

“Наразі співробітники СБУ ініціювали передачу старовинного дзвону на зберігання Харківському історичного музею”, — зазначено у повідомленні.

Храм планують відновити. Після цього до нього повернуть українську старожитність.