Про це повідомила Служба безпеки України.
Слідство встановило, що старовинний артефакт єдиний, який вцілів від зруйнованого російськими військовими Іоано-Богословського храму поблизу Куп’янська. Окупанти здійснили по храму ракетно-артилерійський удар і зруйнували його, коли втікали під час контрнаступу ЗСУ.
Росіяни знищили його, оскільки під час захоплення району вони облаштували на території споруди вогневі позиції. Водночас у самій церкві росіяни створили склад з боєприпасами.
“Наразі співробітники СБУ ініціювали передачу старовинного дзвону на зберігання Харківському історичного музею”, — зазначено у повідомленні.
- Влада Харкова та області розглядає варіанти посилити комендантську годину на новорічні свята.