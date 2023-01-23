Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 55 депутатів Державної думи Росії, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.

Про це сповіщає пресслужба СБУ в Telegram.

За даними Служби безпеки, 15 лютого минулого року депутати підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати “незалежність” тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Крім цього, 22 лютого російські депутати проголосували за ратифікацію “договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” між країною-агресором і терористичними організаціями “ЛНР” і “ДНР”. Наступного дня на підставі ухвалених договорів ватажки терористів звернулися до російського президента з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії.

Відтак 24 лютого РФ завдала по всій території України ракетно-бомбових ударів та ввела війська на півдні, півночі та сході. Тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну.

“На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальні акти стосовно депутатів Держдуми РФ”, – повідомляє пресслужба.

Зазначається, що парламентарям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Вказується, що розслідування проводили співробітники СБУ Івано-Франківської та Хмельницької областей за процесуального керівництва органів прокуратури.