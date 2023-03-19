За матеріалами Служби безпеки в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано активи чернігівської текстильної компанії, яка пов’язана з російським бізнесом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Загальна вартість вилученого на користь держави майна становить понад 1 млрд грн.

Так, за даними слідства, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий РФ.

Громадянин РФ володіє та контролює господарську діяльність групи компаній, яка виконує російські державні контракти з постачання військового одягу і спорядження російської армії та її силових відомств.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нещодавно стало відомо, що у Чернігівській області суд арештував нерухоме майно, що належало громадянину Російської Федерації, на понад 1,37 мільярда гривень.

Окрім цього, суд наклав арешт на майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який фінансує збройну агресію Росії проти України.

Нещодавно за матеріалами Служби безпеки України суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.

Повідомляється, що рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% – у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, 4 житлові будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці.

Зазначено, що, крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них – київські компанії “Терра-Інвест”, “Укркапітал” і “Спорт-Тур”, які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України.

Наголошено, що саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко перераховувала мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала “податки” до російського бюджету.