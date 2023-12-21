Служба безпеки України посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля. Серед пріоритетних цілей – військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори постачання зброї тощо.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк виданню Politico.

“СБУ завдає цілеспрямовані точкові удари. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні і наближає нашу Перемогу”, – зазначив Малюк.

Вже зараз спецслужба працює над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот РФ з Криму. І робить це з допомогою морських дронів “Sea baby”. Саме ці дрони вразили Кримський міст, а також низку російський військових кораблів.

Видання зазначає, що атаки дронів “Sea baby” змусили Москву перевести більшу частину свого флоту з окупованого Криму, що дозволило Україні відновити використання своїх портів для судноплавства.

За словами Малюка, СБУ ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару. У першу чергу працює по військових об’єктах або тих, які противник використовує для виконання своїх бойових завдань та матеріально-технічного забезпечення армії. “Ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права”, – додає він.

Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України – на Донбасі, в Криму та Чорному морі. “Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів”, – наголошує голова СБУ.

Василь Малюк підкреслив, що СБУ завжди шукає нові рішення і пообіцяв, що “бавовна палатиме й надалі”.

Нагадаємо також очільник СБУ пообіцяв росіянам “сюрпризи”. Наступного року у планах – посилення розвідувальних операцій та здійснення диверсійних ударів як по об’єктах ворогу у тимчасово окупованих регіонах, так і на території самої РФ.