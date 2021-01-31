Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Збори акціонерів призначені за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, 8.

“Правоохоронці фіксують можливі протиправні дії представників компаній DCH та Skyrizon Aircraft Holdings Limited, які пов’язані із встановленням контролю над акціонерним товариством “Мотор Січ”… Служба документує факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, яке має важливе оборонне та народногосподарське значення”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Вячеслав Богуслаєв, президент “Мотор Січі”, заявив, що призначення зборів супроводжується чисельними порушеннями законодавства.

“Ані Товариство, ані я, як його акціонер, ані інші акціонери – працівники АТ “Мотор Січ” не отримали від вказаних осіб жодних офіційних повідомлень про проведення цих зборів. Внаслідок цього акціонери позбавлені законного права ознайомитись із матеріалами зборів, внести свої пропозиції до їхнього порядку денного, висунути свої кандидатури до органів управління Товариства та прийняти участь у вирішенні інших важливих корпоративних питань”, – зазначив Богуслаєв.

За його словами, проведення цим зборів має на меті усунути діючу раду директорів від керівництва та отримати над “Мотор Січчю” контроль.