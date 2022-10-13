В межах кримінального провадження Служба безпеки України перевіряє працівників ДП "Антонов" щодо ймовірної співпраці з РФ, що на початку повномасштабного вторгнення ворога могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія".

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит “Укрінформу“.

У повідомленні зазначили, що “прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом можливого надання посадовими особами “ДП “Антонов” допомоги іноземній державі – рф – або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 “Мрія” та інших під час військової агресії збройних сил російської федерації”.

Наразі у Головному слідчому управлінні СБУ тривають слідчі дії, попередньо вже проведено низку експертиз.

Окрім цього, розслідується справа за фактом неналежного виконання посадовцями “Антонова” службових обов’язків. Йдеться про те, що вчасно не було здійснено евакуацію літака “Мрія” під час російського вторгнення у лютому.

Раніше колишній капітан найбільшого у світі літака — української “Мрії” — Дмитро Антонов заявив, що Ан-225 можна було врятувати від знищення.

Про знищення української “Мрії” стало відомо 27 лютого 2022 року. Найбільший у світі літак згорів унаслідок дій російських окупантів.

Відомо, що у той час “Мрія” була в аеропорту Гостомеля, де її очікував ремонт. Проте аеропорт Гостомеля був одним із найзапекліших місць боротьби з російськими окупантами.

Водночас колишній капітан “Мрії” Дмитро Антонов зауважує, що літак можна було врятувати, але керівництво компанії не ухвалило рішення щодо переміщення у безпечніше місце.

За його словами, 26 січня, тобто до початку війни, керівництву ДП “Антонов”надійшло звернення від NATO NAMSA з пропозицією перебазувати увесь повітряний флот до підприємства у Лейпцигу (Німеччина).

Окрім цього “Антонову” пропонували спільно з повітряним флотом евакуювати весь персонал, екіпаж та обладнання. Проте керівництво ДП “Антонов” не відповіло на запит партнерів та не ухвалило рішення щодо “Мрії” та решти повітряних суден.

Дмитро Антонов вважає, що рішення не було ухвалено через відсутність топменеджменту компанії. Вони за два тижні до початку війни у повному складі переїхали з України до Лейпцига.

Довідка. АН-225 “Мрія” – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом.