Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що правоохоронці "займаються" питанням щодо мера Добропілля Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у Верховну Раду на 50 окрузі в Донецькій області.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання, чому не порушено кримінальну справу проти кандидата в народні депутати під час засідання ВР, повідомляють #Букви.

До голови СБУ щодо Аксьонова звернувся нардеп від “Європейської солідарності” Володимир Ар’єв.

“Цілий голова СБУ займається розмальованими дверима і вибитими шибками. У вас немає інших справ? У нас за кілька днів може прийняти присягу народного депутата громадянин Російської Федерації. То може ви ним займетеся? І подасте Зеленському на скасування громадянства України”, – звернувся до Баканова Ар’єв.

На це Баканов відповів, що у функціонал СБУ входить “контррозвідувальне забезпечення, зокрема, під час масових заходів”. Водночас він додав: “Займаємося ми всіма”.

Згодом запитання про Аксьонова повторила нардепка від “Голосу” Соломія Бобровська, допитуючись, чи порушили проти нього кримінальне провадження.

“Чому не була порушена кримінальна справа: Як людина в принципі була допущена до виборів?”, – сказала вона.

“Аксьонов. Всі працюють з Аксьоновим, не переживайте. Я ж відразу відповів”, – сказав голова СБУ.

Довибори у Верховну Раду по округу №50 у Донецькій області відбулися 28 березня. Андрій Аксьонов на них набрав 65,6% голосів. Його висувала партія “Порядок”.