Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Правоохоронці перевірили “активність” понад 50 осіб, які занадто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами. Їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах РФ.
“Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу — отримували її, і не виходячи зі штабу — зраджували Україну. Знали, що своїми діями вбивають і руйнують”, – зазначив Гайдай.
СБУ вже виявили канали зв’язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню.
Він наголосив, що зараз у проросійському контенті соцмереж почали ширитися повідомлення-застереження про професійну роботу української спецслужби та рекомендації щодо тимчасово обмеження інформаторської діяльності на шкоду Україні.
“Щури бояться, Україна працює! Знайдуть кожного зрадника!”, – попередив голова Луганської ОВА.
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- Водночас Збройні сили України вдало атакували командний пункт, який чеченські бойовики обладнали в Рубіжному. Українські захисники знищили певну кількість окупантів одразу в трьох точках регіону.