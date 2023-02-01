Про це повідомила СБУ.

Служба безпеки не вказала імені фігуранта, але на фотографії зображено Вадима Столара.

Фото: СБУ

За даними слідства, будівельні компанії були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Аналогічні схеми працювали на користь громадян Росії та Білорусі. Стосовно них було запроваджено санкції РНБО, країн ЄС та США.

Фото: Вікіпедія / Вадим Столар

Дії співробітників Служби безпеки направлено на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували фігуранти.

“Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що завдають шкоди державній безпеці”, — наголосили у повідомленні.

Для отримання доказів правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній. Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
▪️ ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Досудове розслідування триває.