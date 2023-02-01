Служба безпеки України провела обшуки у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних депутатові Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. Співробітники СБУ перевіряли їх зв'язки зі схемами Віктора Медведчука.

Про це повідомила СБУ.

Служба безпеки не вказала імені фігуранта, але на фотографії зображено Вадима Столара.

За даними слідства, будівельні компанії були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Аналогічні схеми працювали на користь громадян Росії та Білорусі. Стосовно них було запроваджено санкції РНБО, країн ЄС та США.

Дії співробітників Служби безпеки направлено на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували фігуранти.

“Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що завдають шкоди державній безпеці”, — наголосили у повідомленні.

Для отримання доказів правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній. Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

▪️ ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Досудове розслідування триває.