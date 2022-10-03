Про це повідомила пресслужба Верховного Суду
Раніше розслідування проєкту “Схеми” виявило у Богдана Львова російське громадянство, яке видали у 1999 році у Москві. На той момент він вже працював суддею в Україні. У 2012 році чоловік оновив російський паспорт після досягнення 45 років. Його дружина, яка родом з Москви, теж має паспорт РФ.
Після публікації Богдан Львов звернувся до ДБР та СБУ, звинувативши журналістів у поширенні записів з метою його дискредитації. 26 вересня він назвав поширені документи “якісною фальшивкою”, а через два дні заявив, що “Схеми” поширили фейк.
На сьогодні СБУ встановила, що у 2012 році Львов Богдан Юрійович отримав паспорт громадянина РФ № 4512799636 замість паспорта від 1999, який втратив чинність. Ще він отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ. Йдеться про квартиру за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе 88.
“Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б.Ю. громадянства російської федерації за даними наведених реєстрів РФ”, — наголосили у пресслужбі.
Служба безпеки наголосила, що триває перевірка вказаних даних. Про результати повідомлять пізніше.
Сьогодні Богдан Львов пройшов поліграф. Його запитували стосовно наявності російського громадянства, чи в статусі громадянина він перебував у РФ, мав він коли-небудь російський паспорт чи подвійне громадянство.
На всі питання він відповів “ні” та назвав перевірку поліграфа “достовірною інформацією”. Суддя зазначив, що повертається до виконання своїх обов’язків.
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