Служба безпеки України заявила, що у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова є російський паспорт. Заяву зробили після відповідної перевірки судді.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду

Раніше розслідування проєкту “Схеми” виявило у Богдана Львова російське громадянство, яке надали ще у 1999 році у Москві. На той момент він вже працював суддею в Україні. У 2012 році чоловік оновив російський паспорт після досягнення 45 років. Його дружина, яка родом з Москви, теж має паспорт РФ.

Після публікації Богдан Львов звернувся до ДБР та СБУ, звинувативши журналістів у поширенні записів з метою його дискредитації. 26 вересня він назвав поширені документи “якісною фальшивкою”, а через два дні заявив, що “Схеми” поширили фейк.

На сьогодні СБУ встановила, що у 2012 році Львов Богдан Юрійович отримав паспорт громадянина РФ № 4512799636 замість паспорта від 1999, який втратив чинність. Також він отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ. Йдеться про квартиру за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе, 88.

“Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б.Ю. громадянства Російської Федерації за даними наведених реєстрів РФ”, — наголосили у пресслужбі.

Служба безпеки наголосила, що триває перевірка вказаних даних. Про результати повідомлять пізніше.

Сьогодні Богдан Львов пройшов поліграф. Його запитували стосовно наявності російського громадянства, чи в статусі громадянина він перебував у РФ, чи мав він коли-будь російський паспорт та подвійне громадянство.

На всі питання він відповів “ні” та назвав перевірку поліграфа “достовірною інформацією”. Суддя зазначив, що повертається до виконання своїх обов’язків.

Також сьогодні судді Касаційного господарського суду мають розглянути звільнення Богдана Львова з посади й провести голосування. Про таке заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.