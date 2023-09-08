Контррозвідка Служби безпеки затримала російську інформаторку, яка коригувала повітряну атаку рф по Сумах у ніч на 7 вересня цього року.

Для удару окупанти застосували ракети та дрони-камікадзе типу «Шахед».

За даними слідства, «наведенням» російської зброї по прикордонному обласному центру займалась громадянка рф, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах.

Після початку повномасштабного вторгнення росії жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу зс країни-агресора (відомого як гру).

За вказівкою воєнної розвідки рф їхня поплічниця збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників.

Для збору розвідданих вона обходила територію обласного центру нібито у власних справах або «втемну» випитувала «потрібні» відомості у своїх знайомих.

Отриману інформацію фігурантка відправляла ворожій спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень з координатами українських об’єктів.

Крім того, вона виконувала ще одне завдання російського гру – створення на території обласного центру власної агентурної мережі.

Для цього зловмисниця підшукувала своїх «однодумців», яким пропонувала піти на співпрацю з окупантами у війні проти України.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у підривній діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (підбурювання до державної зради в умовах воєнного стану);

▪ ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Їй загрожує довічне ув’язнення.