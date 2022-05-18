У Херсонській області росіяни використовують школи як свої казарми. Служба безпека України показала світлини, які відправляв загарбник своїй знайомій, хизуючись, що знаходиться в українському навчальному закладі.

Про це повідомило СБУ.

Водночас з тим, як російські пропагандисти активно використовують наратив, що всюди “бази “Азова” та кожен будинок та лікарня потенційні склади зі зброєю, — росіяни використовують приміщення української школи як свої казарми. Окупанти хизуються знайомим, що засіли у навчальному закладі та заснували у ньому військовий склад.

На фотографії видно загарбника, який відправляв фотографії зі спортивної зали та приміщення класу. Служба безпеки отримала світлини, коли зламала телефон росіянина.

“Російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це українські захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись “живим щитом” із цивільних”, — йдеться у повідомленні.

Окупант є військовослужбовцем 23 загону спеціального призначення Росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ). Сергій Віталійович Дидикін систематично надсилає сім’ї та знайомим свої “геройські” селфі зі школи у Білозерці Херсонської області.