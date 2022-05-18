Про це повідомило СБУ.
Водночас з тим, як російські пропагандисти активно використовують наратив, що всюди “бази “Азова” та кожен будинок та лікарня потенційні склади зі зброєю, — росіяни використовують приміщення української школи як свої казарми. Окупанти хизуються знайомим, що засіли у навчальному закладі та заснували у ньому військовий склад.
На фотографії видно загарбника, який відправляв фотографії зі спортивної зали та приміщення класу. Служба безпеки отримала світлини, коли зламала телефон росіянина.
“Російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це українські захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись “живим щитом” із цивільних”, — йдеться у повідомленні.
Окупант є військовослужбовцем 23 загону спеціального призначення Росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ). Сергій Віталійович Дидикін систематично надсилає сім’ї та знайомим свої “геройські” селфі зі школи у Білозерці Херсонської області.
“Та замість хизування радимо окупанту почитати шкільні підручники історії – у них описано чимало злочинів РФ за останнє століття, про які не згадують на російському телебаченні”, – резюмує СБУ.
- Нагадаємо, у перехоплених розмовах російські військові обговорюють як вбивають мирне населення. Один з окупантів сказав, що вони розстрілюють цивільних громадян, яких їм зовсім не шкода.
- Служба безпеки України отримала нові докази звірств росіян на Харківщині. Вони вихвалюються катуванням українських військових та обстрілами цивільного населення.
- У Росії тривають репресії у “кращих сталінських традиціях”, щоб знайти винних через невдачі на війні в Україні. Для цього Кремль звинувачує командирів окупаційних частин та з’єднань.