За даними Служби безпеки України, російські спецслужби готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України.

Джерело: СБУ

Як встановило відомство, співробітники 5-ої служби ФСБ РФ запланували низку нових ІПСО.

Зокрема росіяни хочуть розповсюдити неправдиву інформацію про нібито громадянство РФ в українських державних діячів, посадових осіб, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин.

“Правдоподібність” та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:

внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;

підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.

“Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні”, – наголосили в СБУ.

У службі безпеки закликали українські ЗМІ критично ставитись до подібної інформації, якщо вона з’явиться.