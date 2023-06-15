Джерело: СБУ
Як встановило відомство, співробітники 5-ої служби ФСБ РФ запланували низку нових ІПСО.
Зокрема росіяни хочуть розповсюдити неправдиву інформацію про нібито громадянство РФ в українських державних діячів, посадових осіб, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин.
“Правдоподібність” та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:
- внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;
- підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.
За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.
“Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні”, – наголосили в СБУ.
У службі безпеки закликали українські ЗМІ критично ставитись до подібної інформації, якщо вона з’явиться.
- Російські інформаційно-психологічні операції працюють у посиленому режимі. Відтак, росіяни поширюють одразу кілька фейків про свої “успіхи” на фронті.