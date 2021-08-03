СБУ попереджала Шишова про ймовірну розправу, але не запобігла їй, – друг активіста

За білоруським активістом Віталієм Шишовим стежили та знімали його прихованою камерою. Крім того, Служба безпеки України (СБУ) начебто попереджала його про ймовірне викрадення й навіть фізичну ліквідацію.

Про це повідомив друг Шишова Юрій Щучко в ефірі телеканалу “Прямий”.

За його словами, Шишов неодноразово фіксував стеження. Невідомі люди також підходили до його дівчини Божени Жолудь.

“Підходили до нього, підходили до Божени. Їх знімали прихованою камерою, було й таке. Люди наче просто підходили познайомитися з дівчиною на Майдані Незалежності, представилися білорусами. Божена була одна, Віталій був трішки далі в стороні від неї на зустрічі. А потім з’ясувалося, що третя особа знімає їх прихованою камерою”, – розповів друг Шишова.

Проте Шишов не повідомляв про стеження у правоохоронні органи. За словами Щучка, він підтримував контакт з українськими спецслужбами й був впевнений, що перебуває під захистом СБУ.

“Віталій спілкувався з тими людьми зі спецслужб України, які курували акції білорусів в Україні. І вони нас також попереджали…Якщо з тобою спілкується СБУ, то який сенс звертатися до поліції? Якийсь час СБУ проводило негласне спостереження за нами й ми, начебто, були під захистом. Куди це поділося потім, я не знаю. Чому дійшло до того, що людина, яка вийшла на пробіжку була вбита у лісі….я не знаю. Це вбивство і за це вбивство повинні відповідати спецслужби України”, – наголосив білоруський активіст.