СБУ попереджала Шишова про ймовірну розправу, але не запобігла їй, – друг активіста

Про це повідомив друг Шишова Юрій Щучко в ефірі телеканалу “Прямий”.
За його словами, Шишов неодноразово фіксував стеження. Невідомі люди також підходили до його дівчини Божени Жолудь.
“Підходили до нього, підходили до Божени. Їх знімали прихованою камерою, було й таке. Люди наче просто підходили познайомитися з дівчиною на Майдані Незалежності, представилися білорусами. Божена була одна, Віталій був трішки далі в стороні від неї на зустрічі. А потім з’ясувалося, що третя особа знімає їх прихованою камерою”, – розповів друг Шишова.
Проте Шишов не повідомляв про стеження у правоохоронні органи. За словами Щучка, він підтримував контакт з українськими спецслужбами й був впевнений, що перебуває під захистом СБУ.
“Віталій спілкувався з тими людьми зі спецслужб України, які курували акції білорусів в Україні. І вони нас також попереджали…Якщо з тобою спілкується СБУ, то який сенс звертатися до поліції? Якийсь час СБУ проводило негласне спостереження за нами й ми, начебто, були під захистом. Куди це поділося потім, я не знаю. Чому дійшло до того, що людина, яка вийшла на пробіжку була вбита у лісі….я не знаю. Це вбивство і за це вбивство повинні відповідати спецслужби України”, – наголосив білоруський активіст.
Напередодні стало відомо, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до України. 3 серпня в одному з київських парків Шишова знайшли повішеним.
- Як заявив представник “Білоруського дому в Україні” Юрій Щучко, на обличчі Віталія Шишова були сліди побиття.
- А опозиційний білоруський Telegram-канал NEXTA повідомляв, що Віталій Шишов займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі, які могли працювати в Україні.
- Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі в Києві громадянина Білорусі, голови організації “Білоруський дім в Україні” Віталія Шишова.
- У білоруса Віталія Шишова, котрого знайшли повішеним у Києві, виявили садна на тілі.
- Інтернет-видання Bellingcat, що займається журналістськими розслідуваннями, візьметься за справу щодо смерті глави “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова.
- Дівчина голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, якого знайшли мертвим, Божена Жолудь заявила, що він не скаржився на стеження за ним, але був більш уважний.
- Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу про смерть очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.
- Сполучені Штати сподіваються на повне й ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин смерті громадянина Білорусі, голови громадської організації Білоруський дім в Україні Віталія Шишова.