Про це повідомили у пресслужбі УСБУ у Львівській області.

Відомство повідомило, що встановлює усі обставини появи у квартирі Віталія Портникова пристрою, котрий, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису його розмов.

На даний час правоохоронці проводять першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Також призначено експертизи, які мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом, і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації.

Водночас, як це передбачено законом, СБУ зареєструвала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Відповідні заходи проводять слідчі Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.