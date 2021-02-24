Служба безпеки України повідомила про підозру військово-політичному "експерту", причетному до підривної діяльності в інтересах спецслужб РФ і поширення російської пропаганди.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Експерта” підозрюють у скоєнні ряду злочинів, в тому числі в державній зраді (ст.111) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161).

“У межах досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, YouTube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського «Первого канала» та агенції «News Front»”, – йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіка затримано. СБУ не розголошує його ім’я, але судячи з опублікованого відео, мова йде про Юрія Дудкіна, який виступав на пропагандистських телеканалах РФ, а також на каналах медіахолдингу, який пов’язують з Віктором Медведчуком.

“Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в інформаційній сфері чоловік вчиняв дії на шкоду територіальній цілісності, обороноздатності держави та брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ.