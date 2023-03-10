Правоохоронці повідомили про підозру екскерівникам державного підприємства "Антонов", чиї злочинні дії призвели до тимчасового захоплення росіянами стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія".

Про це інформує пресслужба СБУ.

Відтак правоохоронці зібрали ґрунтовну доказову базу на ексгендиректора ДП “Антонов”, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Внаслідок цих дій росіяни захопили аеродром й знищили літака АН-225 “Мрія”.

Співробітники СБУ встановили, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі.

Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.

На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Відтак двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП “Антонов”, який переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.