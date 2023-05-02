Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу щодо колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території Росії.

Мовиться про В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Під час тимчасової окупації Херсона і частини Миколаївської області Заневський допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

Як встановило слідство, у липні 2022 року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України.

Він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, зокрема учасників АТО і ветеранів ЗСУ.

У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених окупантами “МВС” та “Державної служби безпеки” у тимчасово окупованій Херсонщині.

Надалі вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей.

Також Заневський консультував військові підрозділи окупантів щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.