Служба безпеки України оголосила про підозру колишній ведучій телеканалів підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука Діані Панченко. У серпні 2022 року вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомила СБУ.

Згідно зі слідством, Діана Панченко підтримала російських військових. Вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора. Для “розгону” проросійського контенту активно використовувала соцмережі, серед яких заборонені в Україні.

Ексведуча підтримувала захоплення частини східних регіонів України. Ще фігурантка створила так званий “документальний фільм”, де виправдовувала воєнні злочини російських військових проти мирних жителів Маріуполя.

СБУ повідомила про підозру Панченко за ч. 3 ст. 436-2 (Виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України) КК. Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.