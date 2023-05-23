Служба безпеки України повідомила про підозру Дмитру Ворону - екссоратнику президента-втікача Віктора Януковича - якого російські окупанти призначили "сенатором Запорізької області".

Джерело: СБУ

Слідчі зібрали доказову базу на ще одного поплічника Януковича, який зараз допомагає Росії.

Мовиться про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону.

Наприкінці 2022 року окупанти призначили його так званим “сенатором РФ – представником виконавчого органу влади Запорізької області”.

На цій “посаді” він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Ворона за власної ініціативи допомагав загарбникам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був “радником” гауляйтера Балицького.

Більш того, саме Ворона підготував звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо заохочення державними нагородами російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

За ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн.

Серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні.

Тривають комплексні заходи для притягнення ворожого пособника до відповідальності за злочини проти України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.