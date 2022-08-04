Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність п’ятьох осіб, які допомагають російським окупантам легалізувати “владу” на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

За інформацією СБУ, колаборанти імітують “діяльність”, беруть участь у заходах, організованих пропагандистами та змушують місцевих мешканців підкорюватись новій “владі”.

Підозри було повідомлено:

  • ексдепутату міськради Рубіжного від партії “ОПЗЖ”, якого окупанти призначили “заступником голови адміністрації” Сватівського району
  • депутатці місцевої ради, яка обійняла посаду “заступниці голови адміністрації Марківського району ЛНР”
  • “начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району”
  • мешканцю Донеччини, який очолив “адміністрацію Волноваського району ДНР”
  • так званому голові “Мангуської селищної ради ДНР”

Фото: скриншот з facebook.com/SecurSerUkraine

В СБУ наголосили, що кожному з вище вказаних осіб загрожує до 10 років позбавлення волі.