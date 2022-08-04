Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Правоохоронці задокументували злочинну діяльність п’ятьох осіб, які допомагають російським окупантам легалізувати “владу” на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.
За інформацією СБУ, колаборанти імітують “діяльність”, беруть участь у заходах, організованих пропагандистами та змушують місцевих мешканців підкорюватись новій “владі”.
Підозри було повідомлено:
- ексдепутату міськради Рубіжного від партії “ОПЗЖ”, якого окупанти призначили “заступником голови адміністрації” Сватівського району
- депутатці місцевої ради, яка обійняла посаду “заступниці голови адміністрації Марківського району ЛНР”
- “начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району”
- мешканцю Донеччини, який очолив “адміністрацію Волноваського району ДНР”
- так званому голові “Мангуської селищної ради ДНР”
В СБУ наголосили, що кожному з вище вказаних осіб загрожує до 10 років позбавлення волі.
- Нагадаємо, правоохоронці викрили та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка надавала інформацію загарбникам про військові та стратегічні об’єкти українських військових по всій Україні.