Служба безпеки України повідомила про підозру 5 колаборантам, які співпрацюють з Російською Федерацією, допомагаючи легалізувати окупацію Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність п’ятьох осіб, які допомагають російським окупантам легалізувати “владу” на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

За інформацією СБУ, колаборанти імітують “діяльність”, беруть участь у заходах, організованих пропагандистами та змушують місцевих мешканців підкорюватись новій “владі”.

Підозри було повідомлено:

ексдепутату міськради Рубіжного від партії “ОПЗЖ”, якого окупанти призначили “заступником голови адміністрації” Сватівського району

депутатці місцевої ради, яка обійняла посаду “заступниці голови адміністрації Марківського району ЛНР”

“начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району”

мешканцю Донеччини, який очолив “адміністрацію Волноваського району ДНР”

так званому голові “Мангуської селищної ради ДНР”

В СБУ наголосили, що кожному з вище вказаних осіб загрожує до 10 років позбавлення волі.