Нинішньому "очільнику" Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який добровільно почав співпрацювати з російськими загарбниками і запропонував їм свою допомогу у війні проти України, повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Відтак, під час слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру нинішньому “очільнику” Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який до тимчасової окупації регіону обіймав посаду заступника головного інженера.

За даними правоохоронців, після захоплення Запорізької атомної електростанції Чернічук погодився очолити створену на її базі фейкову “експлуатуючу організацію АЕС”, яка фактично підпорядковується “Росатому”.

На цій посаді він змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми РФ.

Крім того, Чернічук був гостем на російських пропагандистських телеканалах, де він заперечував факти російських обстрілів української АЕС.

Також задокументовано злочинну діяльність російського блогера – Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції.

Там він відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та поширював його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах.

Окрім того, СБУ викрила на співпраці з ворогом колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС. Саме він причетний до передачі окупантам матеріальних цінностей підрозділу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру.

За даними СБУ, зараз зловмисники перебувають на тимчасово захопленій частині України.Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.