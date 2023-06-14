Служба безпеки України зібрала доказову базу на очільника прокремлівської міжнародної організації "Євразійський рух" Олександра Дугіна й повідомила йому про підозру за двома статями.

Джерело: СБУ.

Прокремлівський пропагандист є одним з ключових ідеологів агресивної політики РФ і геноциду українського народу.

У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше ніж 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресорки та виправдовував воєнні злочини РФ проти України.

Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави.

Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина РФ Дугіна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.