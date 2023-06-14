Джерело: СБУ.
Прокремлівський пропагандист є одним з ключових ідеологів агресивної політики РФ і геноциду українського народу.
У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше ніж 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.
На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресорки та виправдовував воєнні злочини РФ проти України.
Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави.
Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина РФ Дугіна.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2. ст. 442 (геноцид).
Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
- Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, відповідно до закону України “Про медіа”. Відтак, до переліку ввійшли 211 осіб, зокрема пропагандист Олександр Дугін.
- Російський політолог та пропагандист Олександр Дугін потрапив до лікарні після смерті дочки Дар’ї.
- В окремому загоні спеціального призначення “Aзов”, котрий входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, зробили офіційну заяву щодо теракту проти російської пропагандистки Дар’ї Дугіної.