Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, архієпископ поширював через соціальні мережі дописи, в яких принижував національну честь та гідність українського народу. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.

Для поширення деструктивного контенту, ректор установи використовував анонімний профіль у Facebook, а для підготовки своїх публікацій користувався наративами російських пропагандистів.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання зловмисника і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала тези Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Зазначимо, що нещодавно співробітники СБУ завершили контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП, які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях, й виявили російські паспорти та прапор “новоросії”.

Під час безпекових заходів на території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, документи окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій “ЛНР/ДНР”.

Крім того, встановлено, що під час захоплення Херсона місцевий архімандрит, настоятель Успенського собору, був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України.

На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених російськими загарбниками з будинку почесного консула Литовської Республіки під час окупації Херсона. Крім цього, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено прапор так званої “новоросії” та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.