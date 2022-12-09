Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, архієпископ поширював через соціальні мережі дописи, в яких принижував національну честь та гідність українського народу. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.
Для поширення деструктивного контенту, ректор установи використовував анонімний профіль у Facebook, а для підготовки своїх публікацій користувався наративами російських пропагандистів.
Крім того, під час обшуків за місцем проживання зловмисника і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала тези Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.
Зазначимо, що нещодавно співробітники СБУ завершили контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП, які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях, й виявили російські паспорти та прапор “новоросії”.
Під час безпекових заходів на території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, документи окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій “ЛНР/ДНР”.
Крім того, встановлено, що під час захоплення Херсона місцевий архімандрит, настоятель Успенського собору, був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України.
На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених російськими загарбниками з будинку почесного консула Литовської Республіки під час окупації Херсона. Крім цього, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено прапор так званої “новоросії” та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.
- Служби безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на 13-ти об’єктах УПЦ МП у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.
- СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у “церковний список” санкцій РНБО
- На засіданні Ради нацбезпеки та оборони запровадили санкції щодо спонсора УПЦ МП Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври владики Павла та ще понад десяти людей.