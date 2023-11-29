Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Євгена Поплавського – заступника командувача центрального військового округу росії, який вчиняв воєнні злочини в Україні.

Після захоплення Лимана на Донеччині він особисто керував репресіями проти місцевих учасників руху опору. За його наказом окупанти викрадали українських патріотів та піддавали їх численним тортурам.

Крім того, задокументовано факти, коли фігурант особисто брав участь у каральних акціях та катуванні цивільних громадян.