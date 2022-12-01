Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли "русскій мір".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Під час досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного зі священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями.

Відтак, вищезазначені особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

У відомстві зазначили, що відразу після вказаного інциденту у Києво-Печерській Лаврі очільник СБУ Василь Малюк заявив, що священник не залишиться без належної реакції спецслужби.

“Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на “пробудження матушкі-русі”, мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів”, – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, що 22 листопада, СБУ разом з Нацполіцією та Нацгвардією провели обшук у Києво-Печерській Лаврі у межах протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Обшуки проводилися у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

“Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян”, – пояснили в СБУ.

Своєю чергою, речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував дії СБУ, яка провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі, територію якої займає УПЦ МП (Московський патріархат). За його словами, обшуки у Лаврі – це “чергові воєнні дії Києва проти Російської православної церкви” (РПЦ).

“Українська сторона давно воює з РПЦ. І я б сказав, що це можна розглядати як чергову ланку всіх цих воєнних дій проти російського православ’я”, – сказав Пєсков.