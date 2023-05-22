Джерело: Служба безпеки України.

За даними слідства, 46-річний проросійський блогер на власній сторінці у соцмережі TikTok розміщував дописи, де заперечував російську агресію та дискредитував військово-політичне керівництво України.

Фото: Служба безпеки України

Крім цього, наприкінці березня і на початку квітня 2023 року підозрюваний брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври. Киянин публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців.

Також чоловік безпідставно звинувачував воїнів ЗСУ у розв’язанні війни.

Фото: Служба безпеки України

Слідчі СБУ провели обшуки за адресою проживання зловмисника. Відтак у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Фото: Служба безпеки України

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фото: Служба безпеки України

Передумови

Ченцям та вірянам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із 21 березня заборонили перебувати у печерах Києво-Печерської лаври.

31 березня на території Києво-Печерської лаври виникла штовханина між представниками УПЦ МП та кількома молодиками, які підійшли до вірян Московського патріархату із гаслом “Геть русню з Лаври”. Схожа ситуація склалася 30 березня, коли намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Лебідь пригрозив журналістам побиттям палицею та відмовився на прохання медійників підтвердити, що РФ напала на Україну.