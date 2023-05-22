Слідчі СБУ викрили діяльність ще одного проросійського TikTok-блогера, який поширював російську пропаганду. Киянин заперечував збройну агресію РФ і брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври.

Джерело: Служба безпеки України.

За даними слідства, 46-річний проросійський блогер на власній сторінці у соцмережі TikTok розміщував дописи, де заперечував російську агресію та дискредитував військово-політичне керівництво України.

Крім цього, наприкінці березня і на початку квітня 2023 року підозрюваний брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври. Киянин публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців.

Також чоловік безпідставно звинувачував воїнів ЗСУ у розв’язанні війни.

Слідчі СБУ провели обшуки за адресою проживання зловмисника. Відтак у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Передумови

Ченцям та вірянам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із 21 березня заборонили перебувати у печерах Києво-Печерської лаври.

31 березня на території Києво-Печерської лаври виникла штовханина між представниками УПЦ МП та кількома молодиками, які підійшли до вірян Московського патріархату із гаслом “Геть русню з Лаври”. Схожа ситуація склалася 30 березня, коли намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Лебідь пригрозив журналістам побиттям палицею та відмовився на прохання медійників підтвердити, що РФ напала на Україну.