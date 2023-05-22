Джерело: Служба безпеки України.
За даними слідства, 46-річний проросійський блогер на власній сторінці у соцмережі TikTok розміщував дописи, де заперечував російську агресію та дискредитував військово-політичне керівництво України.
Крім цього, наприкінці березня і на початку квітня 2023 року підозрюваний брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври. Киянин публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців.
Також чоловік безпідставно звинувачував воїнів ЗСУ у розв’язанні війни.
Слідчі СБУ провели обшуки за адресою проживання зловмисника. Відтак у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.
Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Передумови
Ченцям та вірянам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із 21 березня заборонили перебувати у печерах Києво-Печерської лаври.
31 березня на території Києво-Печерської лаври виникла штовханина між представниками УПЦ МП та кількома молодиками, які підійшли до вірян Московського патріархату із гаслом “Геть русню з Лаври”. Схожа ситуація склалася 30 березня, коли намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Лебідь пригрозив журналістам побиттям палицею та відмовився на прохання медійників підтвердити, що РФ напала на Україну.
- У Києво-Печерській Лаврі виявили чергові порушення під час огляду трьох пам’яток. Мінкульт опублікував фото приміщення, які виглядають занедбаними.
- У Мінкульті заявили, що під час передачі майна Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” зафіксовано аварійне становище та ознаки руйнування в корпусі № 112 “Книжковий склад”. Цією територією користувалася УПЦ МП.
- Православна церква України (ПЦУ), як правонаступниця Київської Митрополії, заявила, що Російська православна церква (нині представлена в Україні УПЦ МП) окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті. У ПЦУ зазначили, що Московія духовно окупувала українські святині на понад три століття.