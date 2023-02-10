Служба безпеки України зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Про це інформують пресслужба СБУ та Офісу генерального прокурора України.

За даними СБУ, перебуваючи на території Росії, вона бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб. Для цього регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.

Крім того, Монтян масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали, зокрема на YouTube в Telegram, які нараховують майже півмільйона підписників.

За даними слідства, зловмисниця виїхала до Росії ще у 2021 році. Відтоді вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму.

Відтак на підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Заходи з викриття і документування злочинів проводили співробітники та слідчі СБУ спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.