Джерело: Служба безпеки України
Контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані про українських військових льотчиків.
Зрадником виявився військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська.
Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він дистанційно вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ, з яким раніше навчався в училищі льотчиків.
Чоловік запропонував росіянину свою допомогу у війні проти України.
Зокрема вдалось встановити, що зрадник готував списки діючих пілотів Повітряних сил ЗСУ.
Передусім агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24.
За оперативними даними, ці відомості російські окупанти планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь країни-агресора.
Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і “в темну” розпитував у них потрібну інформацію, зокрема додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зараз фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України. Втім, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.
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