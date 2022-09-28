Працівники Служби безпеки України повідомили про підозри ще 16 організаторам так званим "референдумів" РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У такий спосіб, в Донецькій області заочно про підозру в колабораційній діяльності від спецслужби отримали:

Денис Пушилін, “ватажок “ДНР”;

Володимир Бідьовка, “голова народної ради “ДНР”;

Радомська Олена, “секретар цвк “ДНР”.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

Євген Балицький, “голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області”;

Галина Данильченко, “виконуюча обов’язки мера” Мелітополя;

Олександр Сауленко, “голова військово-цивільної адміністрації Бердянська”;

Галина Катющенко, “голова центральної виборчої комісії” Запорізької області”;

Андрій Сігута, “голова військово-цивільної адміністрації” Мелітопольського району”.

Максим Зубарев, “голова Якимівської громади Мелітопольського району”.

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:

Володимир Сальдо, “голова військово-цивільної адміністрації” Херсонської області;

Кирил Стремоусов, “заступник голови військово-цивільної адміністрації” Херсонської області;

Марина Захарова, “голова центральної виборчої комісії” Херсонської області;

Ольга Кулик, “голова територіальної виборчої комісії Генічеського району”;

Тамара Мірошниченко, “голова територіальної виборчої комісії Бериславського району”;

Олена Саяхова, “голова тимчасової виборчої комісії Каховського району”;

Людмила Козлова, “голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району”.

Зокрема, встановлено, що колаборанти за підтримки збройних формувань РФ і представників агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:створили територіальні дільниці для псевдоголосування, сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії, інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення “референдуму”, склали попередні списки учасників “плебісциту”, розробили та затвердили форму й текст “бюлетенів” для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставлення їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій, забезпечили фінансування підготовки та проведення “референдуму” тощо.