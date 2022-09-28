Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У такий спосіб, в Донецькій області заочно про підозру в колабораційній діяльності від спецслужби отримали:
- Денис Пушилін, “ватажок “ДНР”;
- Володимир Бідьовка, “голова народної ради “ДНР”;
- Радомська Олена, “секретар цвк “ДНР”.
На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:
- Євген Балицький, “голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області”;
- Галина Данильченко, “виконуюча обов’язки мера” Мелітополя;
- Олександр Сауленко, “голова військово-цивільної адміністрації Бердянська”;
- Галина Катющенко, “голова центральної виборчої комісії” Запорізької області”;
- Андрій Сігута, “голова військово-цивільної адміністрації” Мелітопольського району”.
- Максим Зубарев, “голова Якимівської громади Мелітопольського району”.
- На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:
- Володимир Сальдо, “голова військово-цивільної адміністрації” Херсонської області;
- Кирил Стремоусов, “заступник голови військово-цивільної адміністрації” Херсонської області;
- Марина Захарова, “голова центральної виборчої комісії” Херсонської області;
- Ольга Кулик, “голова територіальної виборчої комісії Генічеського району”;
- Тамара Мірошниченко, “голова територіальної виборчої комісії Бериславського району”;
- Олена Саяхова, “голова тимчасової виборчої комісії Каховського району”;
- Людмила Козлова, “голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району”.
Зокрема, встановлено, що колаборанти за підтримки збройних формувань РФ і представників агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:створили територіальні дільниці для псевдоголосування, сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії, інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення “референдуму”, склали попередні списки учасників “плебісциту”, розробили та затвердили форму й текст “бюлетенів” для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставлення їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій, забезпечили фінансування підготовки та проведення “референдуму” тощо.
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