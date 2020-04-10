Служба безпеки України пропонує продовжити заборону російських соціальних мереж "Однокласники" і "ВКонтакте" на три роки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

Відзначається, що пропозиція була внесена головою спецслужби Іваном Бакановим до Ради національної безпеки і оборони.

“Кіберспеціалісти Служби проаналізували, що за період дії санкцій українських користувачів в цих соціальних мережах зменшилася в 3 рази. І це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в сумі за період 2017-2020 років СБУ зафіксувала тисячі випадків розміщення в даних російських соціальних мережах деструктивного контенту. За цей час стосовно власників антиукраїнських спільнот на цих платформах було відкрито близько 100 кримінальних справ.

Як відомо, в травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. У списку юридичних осіб, зокрема, є компанії “Яндекс” і “Яндекс.Україна”.

Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу Mail.ru. Заборона була введена на три роки.