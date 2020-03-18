Співробітники Служби безпеки України попередили викрадення з метою отримання викупу судді у відставці Вищого господарського суду.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Організатором злочину є колишній начальник Олександрійського ДАІ УМВС України в Кіровоградській області. У такий спосіб працівник ДАІ вирішив поліпшити своє матеріальне становище.

“Виконавця для втілення злочинного задуму він підшукував у середовищі кримінальних кіл Кіровоградщини. За задумом зловмисника його спільник мав викрасти суддю з місця проживання у столиці та насильно утримувати в одному із київських гаражів. Сам же організатор через шантаж та залякування хотів змусити дружину потерпілого — секретаря Верховного суду України — заплатити 300 тисяч доларів викупу. Гроші жінка мала передати через його спільника”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці імітували викрадення “жертви”.

Щоб замести сліди та уникнути викриття, організатор для ведення переговорів придбав окремі засоби зв’язку і дзвонив із Кременчука Полтавської області.

Затримали замовника викрадення на одній з автозаправок на Кіровоградщині після отримання обумовленого викупу.

Розпочато провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії.

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