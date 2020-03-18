Про це повідомляє пресслужба відомства.
Організатором злочину є колишній начальник Олександрійського ДАІ УМВС України в Кіровоградській області. У такий спосіб працівник ДАІ вирішив поліпшити своє матеріальне становище.
“Виконавця для втілення злочинного задуму він підшукував у середовищі кримінальних кіл Кіровоградщини. За задумом зловмисника його спільник мав викрасти суддю з місця проживання у столиці та насильно утримувати в одному із київських гаражів. Сам же організатор через шантаж та залякування хотів змусити дружину потерпілого — секретаря Верховного суду України — заплатити 300 тисяч доларів викупу. Гроші жінка мала передати через його спільника”, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці імітували викрадення “жертви”.
Щоб замести сліди та уникнути викриття, організатор для ведення переговорів придбав окремі засоби зв’язку і дзвонив із Кременчука Полтавської області.
Затримали замовника викрадення на одній з автозаправок на Кіровоградщині після отримання обумовленого викупу.
Розпочато провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.
Наразі тривають слідчі дії.
- Напередодні повідомлялося, що у Києві група зловмисників, погрожуючи зброєю, відібрали в підприємців 100 тисяч медичних масок.