Про це повідомили в прес-центрі спецслужби.

За інформацією правоохоронців, житель одного з міст Кіровоградської області займався пошуком кілера для вбивства колишньої дружини, з якою у нього тривають судові суперечки щодо виплати аліментів та визначення місця проживання їхньої спільної дитини. Жінка є співробітницею Національної академії СБУ.

Правоохоронці зімітували зникнення та вбивство жінки та від імені підставного кілера повідомили замовнику про виконання завдання. Після того, як чоловік перерахував “кілеру” кошти, співробітники СБУ затримали його.

“Життя дружини він оцінив в одну тисячу доларів США. Для реалізації злочинного задуму організатор вбивства ретельно готувався та здійснював заходи конспірації. Для спілкування з виконавцем він використовував спеціально придбані засоби зв’язку, кошти перераховував через банківські платіжні системи”, — розповіли в спецслужбі.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.