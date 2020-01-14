Співробітники Служби безпеки України блокували незаконне вивезення з країни запасних частин до авіаційної військової техніки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Уточнюється, що двоє чоловіків були затримані на митному посту в міжнародному аеропорту “Харків”.

Оперативникам вдалося встановити, що підозрювані намагалися вивезти до Європейського Союзу комплектуючі до літака під виглядом автомобільних запчастин.

Відзначається, що обидва затриманих є фахівцями в галузі авіації. Вони скуповували вузли і агрегати до реактивного навчального літака Л-39.

“Зловмисники вивозили комплектуючі за межі нашої держави з приховуванням від митного контролю та в подальшому використовували для проведення регламентних робіт з обслуговування цього типу літаків за кордоном”, – йдеться в повідомленні.

В даний момент досудове розслідування триває.