Служба безпеки України звернулася до компаній Google і Apple з проханням заборонити скачування застосунків російських ресурсів, які перебувають під забороною в Україні.

Про це #Буквам повідомила прессекретар СБУ Олена Гітлянська.

“За ініціативи СБУ поінформовано іноземні компанії Google, LLC і Apple Inc. щодо поширення на їхніх сервісах Play Market і App Store мобільних застосунків, розроблених юридичними особами, щодо яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи”, – повідомила Гітлянська.

За її словами, аби припинити доступ до заборонених на території України ресурсів і сервісів, СБУ звернулася до МЗС із проханням поінформувати іноземних партнерів щодо необхідності приведення діяльності цих компаній у відповідність до вимог українського законодавства.

“Йдеться про припинення реалізації на території України (у тому числі на безоплатній основі) через магазин застосунків Play Market і App Inc. мобільних застосунків, розроблених юридичними особами, щодо яких введено санкції”, – додала Гітлянська.

В СБУ зазначили, що поки невідомо, чи погодяться корпорації на співпрацю з Україною в цьому питанні.