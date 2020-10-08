Про це #Буквам повідомила прессекретар СБУ Олена Гітлянська.
“За ініціативи СБУ поінформовано іноземні компанії Google, LLC і Apple Inc. щодо поширення на їхніх сервісах Play Market і App Store мобільних застосунків, розроблених юридичними особами, щодо яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи”, – повідомила Гітлянська.
За її словами, аби припинити доступ до заборонених на території України ресурсів і сервісів, СБУ звернулася до МЗС із проханням поінформувати іноземних партнерів щодо необхідності приведення діяльності цих компаній у відповідність до вимог українського законодавства.
“Йдеться про припинення реалізації на території України (у тому числі на безоплатній основі) через магазин застосунків Play Market і App Inc. мобільних застосунків, розроблених юридичними особами, щодо яких введено санкції”, – додала Гітлянська.
В СБУ зазначили, що поки невідомо, чи погодяться корпорації на співпрацю з Україною в цьому питанні.
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