У Службі безпеки України закликали мешканців столиці та Київської області зберігати спокій під час масштабних антитерористичних навчань, що заплановані на 17-21 лютого.

Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Так, з 17 по 21 лютого координаційна група Антитерористичного центру при СБУ проведе масштабне антитерористичне навчання у Білій Церкві та прилеглих районах Київської області.

У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних Сил України та органів державної влади.

“Служба безпеки України закликає мешканців Київщини під час проведення навчань зберігати спокій у зв’язку із зосередженням в окремих районах населених пунктів спецпризначенців та військових, і з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей”, – зазначили в пресслужбі.

В СБУ також порекомендували дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухо-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу.