Про це повідомив речник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко у Facebook.

Навчання передбачає багатоетапні контрдиверсійні тренування. Для цього залучать групу Антитерористичного центру при управлінні СБУ в Запорізькій області. Під час них силовики будуть вдосконалювати міжвідомчу взаємодію силових структур та органів влади. Зокрема метою є посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, виявлення та затримання умовних диверсійних груп.

Служба безпеки просить громадян поставитися до можливих незручностей із розумінням і бути пильними. Також вони зазначали, щоб громадяни належним чином реагували на законні дії правоохоронців, наприклад, мати з собою документи, що засвідчують особу.

Навчання планують провести в умовах максимально наближених до реальних. Для цього будуть використовувати спеціальну техніку та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту. Можливо будуть перевіряти документи, що засвідчують особу, та оглядати автомобілі.

“Тренування проходитимуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини”, — наголосили у повідомленні.

У СБУ попросили невідкладно повідомляти на гарячу лінію відомства за телефоном (061) 239-60-40, якщо у поле зору потраплять особи, які проявляють підвищений інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління. Подібні особи можуть використовувати засоби відео-, фотофіксації чи безпілотні літальні апарати.